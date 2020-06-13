طهران تستدعي السفير الأفغاني على خلفية اعتداءات تعرضت لها سفارتها في كابل

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، السفير الأفغاني بطهران على خلفية اعتداءات تعرضت لها السفارة والمقار الدبلوماسية الإيرانية في أفغانستان.

إقرأ المزيد

وقد أثارت حادثة شهدتها إيران، تمثلت في مقتل وإصابة مواطنين أفغان بعد أن أطلقت الشرطة الإيرانية النار على سيارتهم واحتراقها في مقاطعة يزد، أثارت غضب الشارع الأفغاني.

وتظاهر مئات الأفغان، الأسبوع الجاري، أمام مقر سفارة طهران في العاصمة الأفغانية كابل، احتجاجا على حوادث العنف المتكررة من حرس الحدود الإيراني تجاه اللاجئين الأفغان.

ولطخ المتظاهرون بوابة السفارة الإيرانية بالحبر الأحمر، في تعبير عن غضبهم من تعامل السلطات الإيرانية مع اللاجئين الأفغان.

المصدر: RT + وكالات