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إدارة ترامب تلغي نظاما يحظر التمييز في الرعاية الصحية ضد المرضى المتحولين جنسيا

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إدارة ترامب تلغي نظاما يحظر التمييز في الرعاية الصحية ضد المرضى المتحولين جنسيا
Reuters
صورة أرشيفية
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أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنها ألغت نظاما من عهد سلفه باراك أوباما يحظر التمييز في الرعاية الصحية ضد المرضى المتحولين جنسيا.

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وقالت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، في بيان أمس الجمعة، إنها ألغت "بعض أحكام قاعدة 2016، التي تجاوزت نطاق السلطة المفوضة من قبل الكونغرس في القسم 1557.

وستنفذ الوزارة القسم بالعودة إلى تفسير الحكومة للتمييز بين الجنسين، وفقا للمعنى الواضح لكلمة "الجنس" كذكر أو أنثى وحسبما تحدده البيولوجيا".

وتتزامن هذه الخطوة مع شهر الاحتفال السنوي بمجتمع الميم، أو المثليين جنسيا، الذي يستمر طوال شهر يونيو، وفي الذكرى السنوية الرابعة لإطلاق النار في ملهى ليلي شهير للمثليين في مدينة أورلاندو، قُتل فيه 49 شخصا.

ويؤكد القسم 1557 من قانون حقوق الرعاية الصحية، على حصول الجميع على خدمات صحية بأسعار معقولة، و"يحظر التمييز على أساس العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الجنس أو العمر أو الإعاقة في بعض البرامج والأنشطة الصحية".

وهي قاعدة سُنت في 2016، فسرت الحظر على التمييز على أساس الجنس، ليشمل التمييز على أساس الهوية الجنسية، والبناء على تفسيرات مماثلة في قوانين فدرالية أخرى للحقوق المدنية وأحكام المحاكم، وإنهاء الحمل.

المصدر: وكالات

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