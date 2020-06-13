مقتل 7 عناصر من الشرطة الأفغانية بهجوم لطالبان

لقي 7 عناصر من الشرطة الأفغانية مصرعهم بهجوم شنه مسلحون من حركة "طالبان" على موقع أمني في إقليم جور بوسط البلاد.

وذكرت قناة "طلوع نيوز" نقلا عن مصادر أمنية، أن الهجوم وقع مساء أمس الجمعة، في منطقة باساباند.

وتواصل حركة "طالبان" استهداف القوات الأمنية والعسكرية، خاصة بعد أن استولت في وقت سابق على مناطق مهمة في القرى والأرياف، وبدأت تهاجم المدن الكبيرة.

كذلك ازداد نفوذ تنظيم "داعش" في أفغانستان، رغم العمليات، التي تنفذها قوات الأمن والجيش لمكافحة الإرهاب في مختلف مناطق البلاد.

المصدر: نوفوستي