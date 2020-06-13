صحيفة: قفزة جديدة للإصابات بكورونا في ولاية تكساس الأمريكية

بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في ولاية تكساس مؤشرات قياسية مجددا، مع تسجيل 2166 حالة تتلقى العلاج في المستشفيات، حسبما أفادت صحيفة Texas Tribune نقلا عن سلطات الولاية.

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وكانت الصحيفة أوردت، الاثنين الماضي، أن 1935 شخصا يتلقون العلاج من مرض "كوفيد-19" (الذي يسببه فيروس كورونا)، في مستشفيات الولاية، ليرتفع عددهم إلى 2056 يوم الثلاثاء.

وتم تسجيل الذروة السابقة من الإصابات في 5 مايو، عندما أعلنت السلطات أن 1888 حالة من مواطني تكساس تتلقى العلاج في المستشفيات، وازداد هذا المؤشر إلى 2153 حالة يوم الأربعاء، ثم انخفض إلى 2008 حالات وارتفع ليبلغ ذروة جديدة (2166 حالة) اليوم الجمعة.

وكانت Texas Tribune كشفت سابقا أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في تكساس ازداد بنحو 71% خلال الأسبوعين الأخيرين.

المصدر: نوفوستي