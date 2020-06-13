"حركة الشباب" الصومالية تنشئ مركزا لعلاج مرضى "كوفيد-19"

قالت "حركة الشباب" الصومالية المتحالفة مع تنظيم القاعدة، يوم الجمعة، إنها أنشأت مركزا لعلاج مرضى "كوفيد-19" في البلاد، وقالت إن المرض يمثل خطرا داهما وفقا لسلطات الصحة العالمية.

وأضافت الحركة في بث على إذاعة "الأندلس" التابعة لها أن "لجنة العلاج والوقاية من فيروس كورونا التابعة لحركة الشباب فتحت مركزا للعلاج من كوفيد-19".

وتابعت: "قالت منظمات الصحة الدولية إن (كوفيد-19) ينتشر بشكل رهيب في دول قارة إفريقيا".

وتشن الحركة منذ أكثر من عشر سنوات هجمات للإطاحة بالحكومة المركزية المدعومة من الغرب في الصومال وتأسيس حكومة قائمة على تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.

المصدر: رويترز