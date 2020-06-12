فرنسا.. عدد الوفيات بفيروس كورونا أقل من 30 حالة لليوم الثالث على التوالي

أفادت فرنسا يوم الجمعة، أن عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم بسبب الإصابة بالفيروس التاجي خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 28 شخصا فقط.

وهو اليوم الثالث الذي ظل فيه العدد أقل من 30 وأقل عدد من ثلاثة أيام منذ بدء الإغلاق في منتصف مارس.

وقالت الصحة الفرنسية إن عدد الوفيات في البلاد ارتفع إلى 29374.

وبلغ عدد الوفيات يومي الأربعاء الخميس 27 و23، بعد أن بلغ متوسطه أكثر من 50 في الأيام السبعة السابقة و91 في 33 يوما منذ نهاية الإغلاق في 11 مايو.

كما أفادت وزارة الصحة بأن عدد الأشخاص في المستشفى انخفض بنسبة 341 إلى 11124.

كما انخفض عدد الأشخاص في وحدات العناية المركزة بمقدار 24 إلى 879، مع استمرار كلا الرقمين في اتجاهات هبوطية استمرت أسابيع.

المصدر: رويترز