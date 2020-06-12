إسبانيا.. وزير الصحة يكشف عن أول منطقة في البلاد تنهي إجراءات العزل العام

قال وزير الصحة الإسباني سلفادور إيا، إن منطقة غاليثيا شمال البلاد، ستكون أول منطقة تنهي إجراءات العزل العام المفروضة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وذلك بدءا من يوم الاثنين 15 يونيو.

وسيجري رفع حالة الطوارئ، التي أعلن عنها في أنحاء البلاد في منتصف مارس، عن منطقة غاليثيا فعليا مع الإبقاء عليها في جميع المناطق الإسبانية الأخرى وعددها 16 منطقة.

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وسترفع الحكومة بعض القيود في مناطق أخرى تتبع خطة من أربع مراحل لإنهاء إجراءات العزل العام تدريجيا مع انحسار موجة تفشي "كوفيد 19"، بينما لا تزال قيود أشد صرامة مفروضة على المدن الإسبانية الكبرى مثل مدريد وبرشلونة.

وتعد إسبانيا واحدة من أبرز الوجهات السياحية في العالم، ولا تزال حدودها مغلقة أمام السياح وتلزم الوافدين إليها من الخارج بإجراءات حجر صحي مدته 14 يوما.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة الإسبانية يوم الجمعة، تسجيل 155 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد دون رصد وفيات لليوم الخامس على التوالي.

وأضافت الوزارة في بيان على موقعها الالكتروني، أن العدد الاجمالي للمصابين ارتفع إلى 243209 مصابا فيما استقر العدد الرسمي للوفيات دون تغيير عند 27136.

وذكرت أن العاصمة مدريد سجلت 70231 إصابة حتى الآن يليها إقليم كتالونيا في المركز الثاني لأكثر الأقاليم تضررا مع 59593 حالة.

وبذلك يتراجع عدد الإصابات بمعدل إصابة واحدة مقارنة بيوم الخميس نزولا من 167 المسجلة في اليوم السابق بعدما سجلت البلاد 84 إصابة الثلاثاء و48 حالة يوم الاثنين.

المصدر: وكالات