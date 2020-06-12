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منظمة الصحة: يجب توزيع أي لقاحات ضد فيروس كورونا كسلعة عامة عالمية

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منظمة الصحة: يجب توزيع أي لقاحات ضد فيروس كورونا كسلعة عامة عالمية
Reuters DENIS BALIBOUSE
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهنوم غيبريسوس.
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دعت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إلى توزيع أي لقاحات ناجحة ضد فيروس كورونا المستجد باعتبارها سلعة عامة عالمية لضمان وصول الجميع إليها بشكل عادل.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهنوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة: "زعماء كثيرون دفعوا إلى الأمام فكرة تحويل أي لقاح إلى سلعة عامة عالمية، لكن يجب أن يستمر تمرير هذا النهج".

وأضاف غيبريسوس: "يجب أن يركب مزيد من الزعماء هذه السفينة، ونحن بحاجة إلى وجود التزام سياسي عالمي حقيقي مع توافق على مستوى العالم حتى قبل حصولنا على هذه السلعة. هذا ما نصر عليه".

وتأتي تصريحات غيبريسوس في الوقت الذي ازدادت فيه مخاوف في العالم من أن بعض الدول المتقدمة، خاصة الولايات المتحدة، قد تعمل على احتكار كميات كبيرة للقاحات وأدوية ضد فيروس كورونا المستجد، ما قد يحرم البلدان الفقيرة من الوصول إلى هذه العقاقير الحيوية.

المصدر: "رويترز"

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