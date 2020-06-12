أنقرة تدعو واشنطن إلى "احترام مبدأ استقلالية القضاء" بخصوص قضية طوبوز

دعت تركيا الولايات المتحدة إلى "احترام مبدأ استقلالية القضاء"، إثر انتقاد السلطات الأمريكية قرار القضاء التركي بسجن موظف يعمل لدى القنصلية الأمريكية في اسطنبول.

جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث باسم الخارجية التركية، حامي أقصوي، حيث قال: "ندعو السلطات الأمريكية إلى احترام مبدأ استقلالية القضاء، وتجنب المواقف للتأثيرعليه، والامتناع عن تحميل معاني سياسية للأحكام القضائية المستقلة في تركيا".

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وأشار أقصوي إلى أن السلطات القضائية الأمريكية لم ترد بالإيجاب على طلبات الجانب التركي عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة التي وقعت في 15 يوليو 2016، بخصوص تسليم عناصر منظمة "فتح الله غولن" المتواجدين في الولايات المتحدة وعلى رأسهم زعيم المنظمة فتح الله غولن.

وأكد أن "عدم رد الجانب الأمريكي بالإيجاب للطلبات التركية، يكشف عن نهج الولايات المتحدة غير الحساس تجاه منظمة غولن الإرهابية، الأمر الذي أدى إلى جعل الولايات المتحدة ملاذاً آمناً لإرهابيي المنظمة".

وشدد على أن تركيا يسودها مبدأ سيادة القانون، وأن القضاء التركي مستقل تماما، وأن بلاده ستواصل مكافحة منظمة غولن "الإرهابية" التي إستهدفت "وحدة الأمة والنظام الدستوري في تركيا، بكل حزم وفقا لمبادئ القانون الدولي".

وتابع قائلا: "إن حلفائنا الذين يرون أنفسهم مدافعين عن الديمقراطية، والحرية، وسيادة القانون، يتجاهلون كل هذه المبادئ عندما يتعلق الأمر بتركيا والمنظمات الإرهابية المعادية للإنسانية وهذا أمر يدعو للتفكير".

والخميس، قضت المحكمة الجنائية الرابعة عشر بإسطنبول بالسجن على طوبوز، لمدة 8 سنوات و 9 أشهر، بتهمة "مساعدة تنظيم إرهابي مسلح".

وسبق أن أظهرت التحقيقات ارتباط الموظف في القنصلية الأمريكية بإسطنبول، متين طوبوز، بالمدعي العام السابق الفار زكريا أوز، وقائدي شرطة سابقين، متهمين بالانتماء لتنظيم غولن، الذي قام بمحاولة انقلاب فاشلة في 15 يوليو 2016.

المصدر: الأناضول