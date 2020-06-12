وزير الصحة الألماني يدعو أوروبا إلى تزويد نفسها بمستلزماتها الطبية بدل انتظارها من الصين

قال وزير الصحة الألماني، ينس سبان، اليوم الجمعة، إن أوروبا بحاجة إلى أن تصبح أكثر استقلالية في تزويد نفسها بأقنعة الوجه والأدوية في ظل تفشي فيروس كورونا.

وقال سبان في مؤتمر صحفي: "عندما تعلق الأمر بأقنعة الوجه وبعض الأدوية، فقد رأينا أنه لا ينبغي أن نعتمد بشكل كامل على السوق العالمية. لا ينبغي أن تقرر الصين بشأن ما إذا سيكون لدينا أقنعة واقية أو لا".

بدوره قال وزير الاقتصاد الألماني، بيتر التماير، في وقت سابق، إن جائحة كورونا أظهرت أن أوروبا تعتمد بشكل مفرط على الدول الأخرى للحصول على بعض الإمدادات الطبية.

المصدر: رويترز