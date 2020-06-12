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الأمم المتحدة تأسف لقرار ترامب بخصوص الجنائية الدولية

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الأمم المتحدة تأسف لقرار ترامب بخصوص الجنائية الدولية
Reuters
دونالد ترامب
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عبر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم الجمعة عن أسفه لما يمكن أن تخلفه عقوبات أقرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تأثير على محاكمات وتحقيقات المحكمة الجنائية الدولية.

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وقال روبرت كولفيل، المتحدث باسم المكتب في إفادة صحفية: "يتعين ضمان استقلال المحكمة الجنائية الدولية وقدرتها على العمل دون تدخل، بحيث يمكنها البت في الأمور دون أي تأثير غير ملائم أو تحريض أو ضغط أو تهديد أو تدخل مباشر أو غير مباشر من أي جهة ولأي سبب".

وأضاف: "ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة وانتهاكات القانون الإنساني الدولي الخطيرة وعائلاتهم لهم الحق في بلوغ القصاص والحقيقة".

وأقر ترامب، أمس الخميس، عقوبات اقتصادية وحظرا على سفر موظفين في المحكمة الجنائية الدولية، التي تتخذ من لاهاي مقرا، وذلك بعدما شاركوا في تحقيق بشأن ما إذا كانت القوات الأمريكية ارتكبت جرائم حرب في أفغانستان.

المصدر: رويترز

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