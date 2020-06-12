الإيرانيون لا يمكنهم زيارة العتبات المقدسة في العراق في الوقت الراهن

أعلن السفير الإيراني لدى بغداد، إيرج مسجدي، أنه لا يمكن سفر الإيرانيين لزيارة العتبات المقدسة في العراق في الوقت الراهن، بسبب تفشي فيروس كورونا.

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وأشار مسجدي في تغريدة له عبر " تويتر" إلى أن لقاء جمعه مع وزيري الخارجية والصحة العراقيين، اللذين وعداه بالتعاون الكامل في هذا الشأن.

وقال: "ناقشنا الانفتاح التدريجي للحدود التجاریة على مدى یومین في الأسبوع ودخول العمال الإيرانيين بالتنسيق مع وزارة الصحة العراقية، وتنفيذ الاتفاقيات الاستراتيجية بين رئيسي البلدين".

وعد وزیرا الخارجية والصحة العراقيان اليوم بالتعاون الكامل، ناقشنا الانفتاح التدريجي للحدود التجاریة على مدى یومین في الاسبوع ودخول العمال الإيرانيين بالتنسيق مع الصحة العراقية، وتنفيذ الاتفاقيات الاستراتيجية بين الرئيسين. لا يمكن السفر إلی العتبات المقدسة في الوقت الحالي. — ایرج مسجدی Irajmasjidi (@IMasjidi) June 11, 2020

وكانت هيئة المنافذ الحدودية في العراق، شددت في أبريل المنصرم، ردا على تصريحات مسؤولين إيرانيين بشأن استئناف زيارة العتبات في العراق، على "أن الحدود مع كل من إيران والكويت مغلقة أمام حركة المسافرين"، مشيرة إلى أنه سيتم العمل بإعادة افتتاح المنافذ "وفق المعطيات والمستجدات الصحية".

وفي آخر إحصائية سجل العراق 1261 إصابة و31 حالة وفاة بفيروس كورونا أمس الخميس، ليبلغ مجموع الإصابات 16675 حالة، والوفيات 457 حالة.

المصدر: RT