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الصين تدعو أمريكا لمعالجة مخاوف كوريا الشمالية

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الصين تدعو أمريكا لمعالجة مخاوف كوريا الشمالية
Reuters
الصين- صورة أرشيفية
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دعت الصين الولايات المتحدة لاتخاذ إجراءات ملموسة لمعالجة مخاوف كوريا الشمالية، وسط تصاعد التوتر بين بيونغ يانغ وواشنطن.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشون ينغ، للصحفيين اليوم الجمعة: "أحد أسباب تدهور العلاقات الثنائية (بين بيونغ يانغ وواشنطن) منذ القمة في سنغافورة عام 2018 هو أن المخاوف المشروعة لكوريا الشمالية لم تتم معالجتها".

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وذكر الإعلام الرسمي في كوريا الشمالية اليوم الجمعة أن بيونغ يانغ لا ترى نفعا يذكر من الإبقاء على علاقة شخصية بين زعيمها كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إذا تمسكت واشنطن بسياساتها العدائية.

ويوافق اليوم الجمعة الذكرى الثانية لأول قمة في سنغافورة جمعت بين زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكانت كوريا الشمالية حذرت الخميس الولايات المتحدة من التدخل في الشؤون الكورية إذا كانت واشنطن تريد ضمان تنظيم انتخابات رئاسية سلسة، بعدما عبرت واشنطن عن استيائها من قطع بيونغ يانغ الاتصالات مع سيئول.

المصدر: رويترز

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