الولايات المتحدة تنوي التركيز على "منافسة روسيا استراتيجيا"!

ركز مشروع ميزانية الدفاع الأمريكية على المنافسة الاستراتيجية مع روسيا والصين، وفق ما ورد في ملخص وثيقة وزعتها لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ في الكونغرس الأمريكي.

ويحتوي مشروع القانون على إعلان مفاده أن المنافسة الاستراتيجية طويلة الأمد مع روسيا تعد أولوية قصوى بالنسبة للدفاع الأمريكي وتتطلب استثمارات ومبادرات إضافية للردع.

كما تمدد الوثيقة الحظر المفروض على التعاون العسكري مع موسكو و"أي أعمال من شأنها أن تعترف بالسيادة الروسية على شبه جزيرة القرم".

وبالمثل، تم تمدد الحظر على نقل تقنيات الصواريخ إلى موسكو، وعلى دمج أنظمة الدفاع الصاروخي الأمريكي مع مثيلاتها في الصين وروسيا.

ويفترض أن يتم بشكل كامل تمديد "مبادرة الاحتواء في أوروبا"، الموجهة ضد روسيا، والتي تعني تناوب وجود القوات الأمريكية في العالم القديم.

وتطالب الوثيقة وزير الدفاع الأمريكي بتقديم تقرير "حول الدعم الروسي للجماعات العرقية المتطرفة التي تدعو إلى العنف" في أوروبا والولايات المتحدة. ومع ذلك لم يحدد أعضاء مجلس الشيوخ نوع "الدعم" الذي يقصدونه.

وصوت يوم الخميس 25 عضوا في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ لصالح مشروع القانون؛ واعترض عليه اثنان.

ولا يزال يتعين الموافقة على هذه الوثيقة من قبل التشكيل الكامل لمجلس الشيوخ، ثم يتعين أن يتم الاتفاق عليها في مجلس النواب، والتصويت عليها مرة أخرى إذا لزم الأمر، وعندها فقط سيتعين التوقيع عليها من قبل الرئيس دونالد ترامب لتصبح قانونا.

المصدر: iz.ru