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مقتل مشتبه به مطلوبا في جرائم إطلاق نار في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

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مقتل مشتبه به مطلوبا في جرائم إطلاق نار في ولاية كاليفورنيا الأمريكية
صورة أرشيفية
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قال مسؤولون بشرطة ولاية كاليفورنيا الأمريكية إن عناصر من الشرطة قتلت رجلا مطلوبا في"سلسلة من جرائم إطلاق الرصاص" بالولاية، ما أدى لوفاته وإصابة 3 من العناصر في تبادل إطلاق للنار.

وتشتبه الشرطة في أن ميسون جيمس ليرا (26 عاما) أطلق الرصاص على شرطي آخر وأصابه في مركز شرطة باسو روبلز في الساعات الأولى من صباح الأربعاء.

وتقول تقارير إعلامية إن الشرطي أصيب في الوجه ونُقل جوا إلى المستشفى وإنه في حالة خطيرة.

وفي أثناء بحث الشرطة وأجهزة إنفاذ القانون عن الجاني، تلقت عصر الخميس اتصالا هاتفيا علمت فيه أن شرطيا ثانيا أصيب في مزرعة كروم قرب الطريق 101 السريع في مقاطعة سان لويس أوبيسبو.

وهرع عدد من عناصر أجهزة إنفاذ القانون بالمنطقة إلى المكان، وأصيب شرطيان آخران.

وقالت الشرطة إنها أجلت المصابين وإن أفرادا آخرين من الشرطة تبادلوا إطلاق النار مع المشتبه به وإنه سقط قتيلا في هذه الأثناء.

وأشارت الشرطة إلى أن ميسون ليرا له صلة أيضا بمقتل رجل آخر في وقت سابق من الأسبوع كان قد عُثر على جثته قرب محطة قطارات في باسو روبلز الواقعة على بعد حوالي 300 كيلومتر شمالي لوس أنجلوس.

المصدر: رويترز

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