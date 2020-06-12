سلطات هونغ كونغ ترفض انتقادات بريطانيا للقانون الأمني الجديد

ردت حكومة هونغ كونغ على تقرير لبريطانيا انتقدت فيه تحرك بكين لفرض قانون للأمن الوطني على المركز المالي العالمي، معتبرة إن التقرير "غير دقيق ومتحيز".

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وقالت حكومة هونغ كونغ في بيان، إنها تعارض بشدة "العبارات غير الدقيقة والمتحيزة الواردة في التقرير بشأن قانون الأمن الوطني والدرجة العالية من الحكم الذاتي التي تتمتع بها (هونغ كونغ)".

ويأتي ذلك ردا على تصريحات الحكومة البريطانية بأن قانون الأمن المقترح يعد انتهاكا واضحا لالتزامات الصين الدولية وإخلالا بصيغة "دولة واحدة ونظامان" التي حكمت المستعمرة البريطانية السابقة منذ تسليمها لبكين في عام 1997.

وكتب وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، في مقدمة تقرير حكومته نصف السنوي عن هونغ كونغ: "لا يزال هناك متسع من الوقت أمام الصين لإعادة النظر والتراجع عن حافة الهاوية واحترام الحكم الذاتي لهونغ كونغ والوفاء بالتزاماتها الدولية".

المصدر: رويترز