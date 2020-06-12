شركة أبل تطلق برنامجا لمحاربة التمييز العنصري على أساس اللون

أعلنت شركة أبل "Apple" عن إطلاقها برنامجا لدعم أفكار المساواة العرقية وتمكين الأشخاص ذوي البشرة السمراء من حقهم في التعليم والعدالة الاقتصادية، وخصصت لهذا البرنامج 100 مليون دولار.

The unfinished work of racial justice and equality call us all to account. Things must change, and Apple's committed to being a force for that change. Today, I'm proud to announce Apple’s Racial Equity and Justice Initiative, with a $100 million commitment. pic.twitter.com/AoYafq2xlp — Tim Cook (@tim_cook) June 11, 2020

وكتب الرئيس التنفيذي لشركة "Apple"، تيم كوك، على صفحته في تويتر:"العمل غير المكتمل في مجال العدالة والمساواة العرقية يدعونا جميعا إلى أن نستجيب. يجب أن يتغير الوضع، وشركة Apple تسعى إلى أن تكون القوة الدافعة وراء هذه التغييرات. واليوم أعلن بفخر مبادرة Apple للمساواة العرقية والعدالة، وخصصنا 100 مليون دولار لذلك".

وقال كوك في تسجيل مصور نشر على صفحته في تويتر، إن البرنامج "يهدف إلى تجاوز التحديات التي تعترض الأشخاص ذوي البشرة غير البيضاء، خاصة بالنسبة للأمريكيين من أصل إفريقي، مع التركيز بشكل خاص على ضمان المساواة في الاقتصاد والتعليم وإصلاح العدالة القضائية".

المصدر: نوفوستي