وزير إسرائيلي سابق: نأمل أن يعترف المجتمع الدولي بحدودنا الجديدة بعد ضم أجزاء من الضفة الغربية

قال وزير التعليم العالي والموارد المائية الإسرائيلي السابق، زيف إلكين، إن إسرائيل تعول على أن يعترف المجتمع الدولي بالحدود الجديدة بعد ضم أجزاء من أراضي الضفة الغربية.

وقال إلكين، وهو أيضا عضو في حزب "الليكود"، في تصريح لوكالة نوفوستي: "نأمل أن يدرك جزء من المجتمع الدولي هذه الحقيقة وأن يعترف بالحدود الجديدة" لإسرائيل.

وأضاف أن جزءا آخر من المجتمع الدولي سيستغرق وقتا للاعتراف بذلك، مشيرا إلى أن الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على القدس استغرق وقتا طويلا، وحتى الآن لم يتفهم جزء من المجتمع الدولي ذلك.

وأوضح الوزير السابق أن الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان، أمر أدركته عديد الدول، وهو واقع، لكن ليس الجميع يعترف بذلك.

المصدر: نوفوستي