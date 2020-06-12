بعد 37 مليون تغريدة.. "تويتر" تعلق 7340 حسابا يدعم أردوغان!

أعلنت شركة "تويتر" عن إيقاف حسابات في تركيا، ضمن حملة منسقة لدعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم.

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وقالت الشركة، التي تمثل إحدى أبرز مواقع التواصل الاجتماعي في العالم، أمس الخميس، إن شبكة من 7340 حسابا نشرت تغريدات ومواد تصب في صالح الرئيس التركي وحزب العدالة والتنمية.

وأضافت الشركة في بيان لها: "الإشارات التقنية تشير إلى شبكة مرتبطة بجناح الشباب بحزب العدالة والتنمية الحاكم بتركيا"، مشيرة إلى أن "الشبكة تتضمن العديد من الحسابات المخترقة المرتبطة بمنظمات تنتقد الرئيس أردوغان والحكومة التركية، وأن هذه الحسابات المخترقة كانت أهدافا متكررة للقرصنة وجهود الاستحواذ من قبل الجهات الحكومية المحددة أعلاه".

تجدر الإشارة إلى أن باحثين في ستانفورد، قالوا إن شبكة الحسابات هذه نشرت 37 مليون تغريدة.

المصدر: "Twitter"