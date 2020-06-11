بومبيو: إدانة موظف قنصليتنا باسطنبول تقوض الثقة في علاقاتنا مع تركيا

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن قرار القضاء التركي إدانة موظف قنصلية الولايات المتحدة باسطنبول، متين طوبوز، يقوض الثقة القائمة في أساس العلاقات بين البلدين.

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وقال بومبيو، في بيان أصدره مساء الخميس، إن "الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق من قرار محكمة تركية الصادر اليوم بإدانة" طوبوز، مضيفا أن بلاده "تأمل في أن يتم إلغاء الحكم سريعا".

وأضاف بومبيو أن "طوبوز عمل على مدار 3 عقود دون أن يدخر أي جهد على تطوير التعاون بين الأجهزة الأمنية في الولايات المتحدة وتركيا، مسهما في ضمان أمن وسلامة البلدين".

واعتبر وزير الخارجية الأمريكي أن طوبوز يواجه "اتهامات لا أساس لها تقوض نطاق وطابع العمل المهم الذي تقوم به الكوادر الأمريكية لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين"، مشيرا إلى أن المسؤولين الأمريكيين تابعوا جلسات محاكمة توبوز ولم يجدوا أي "أدلة موثوق بها" تؤيد قرار إدانته.

وتابع أن هذا الحكم "يقوض مصداقية المؤسسات التركية والثقة الحيوية القائمة في أساس العلاقات التركية الأمريكية"، داعيا السلطات التركية إلى حل قضية طوبوز "بطريقة عادلة".

وأصدر القضاء التركي، في وقت سابق من الخميس، حكما بسجن طوبوز 8 أعوام و9 أشهر بتهمة مساعدة منظمة إرهابية في إطار قضية تتعلق بـ"التعاون" مع تنظيم الداعية التركي المعارض، فتح الله غولن، الذي تتهمه تركيا بمحاولة الانقلاب الفاشلة في العام 2016.

المصدر: RT