ترامب: الولايات المتحدة تحتاج شرطة أقوى وتدريبا أفضل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، إنه بعد أسابيع من الاحتجاجات على العنصرية ووحشية الشرطة ستقوم إدارته بمزيد من الاستثمار في تدريب الشرطة.

وأضاف أنه سيتم اتخاذ إجراءات لزيادة وصول رأس المال للشركات الصغيرة في مجتمعات الأقليات.

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وتابع ترامب قائلا خلال مناسبة في كنيسة بمدينة دالاس، "إن الولايات المتحدة تحتاج إلى قوات شرطة أقوى ولا يمكنها تحقيق التقدم بوصم ملايين الأمريكيين بالعنصرية".

وفي وقت سابق، أصر الرئيس الأمريكي، على التمسك بتمويل إدارات الشرطة في البلاد، رغم الاحتجاجات والدعوات لتخفيض ميزانيتها والتقليل من عنفها عقب مقتل جورج فلويد على يد شرطي.

وصرح ترامب في اجتماع لمسؤولي وكالات إنفاذ القانون الاتحادية والمحلية في البيت الأبيض الاثنين "لن يكون هناك خفض للتمويل، ولن يكون هناك تفكيك لشرطتنا بعد مقتل الأمريكي فلويد المنحدر من أصول إفريقية على يدها أثناء احتجاز الشرطة له في منيابوليس الشهر الماضي".

وأضاف: "نريد التأكد من أنه لا يوجد أي أعضاء سيئين هناك.. لكن 99 بالمئة.. منهم عظماء".

ويفسح غضب المحتجين على وفاة فلويد (46 عاما) في 25 مايو الطريق لتحرك متنام لجعل قضية فلويد نقطة تحول في العلاقات بين الأقليات العرقية والشرطة، فيما يدعو بعض المحتجين وبعض الديمقراطيين المتحررين إلى خفض ميزانيات الشرطة.

المصدر: رويترز