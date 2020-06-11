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نتنياهو يحذر من إعادة فرض القيود إذا استمرت إصابات كورونا بالارتفاع

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نتنياهو يحذر من إعادة فرض القيود إذا استمرت إصابات كورونا بالارتفاع
AFP Menahem KAHANA
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء الخميس، إن إسرائيل تشهد زيادة حادة في عدد المصابين بفيروس كورونا، محذرا من إعادة فرض القيود على الحركة إذا استمر الارتفاع.

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وجاءت تصريحات نتنياهو إثر تسجيل عشرات الإصابات بكورونا يوميا، ما شكل موجة ثانية من التفشي بعد إلغاء القيود السابقة، حيث شدد على ضرورة "الحفاظ على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وغسل اليدين".

في المقابل، أوضح نتنياهو أن الاقتصاد لإسرائيلي يتعافى شيئا فشيئا بعد تضرره من الجائحة وتبعاتها.

وأكدت وزارة الصحة الإسرائيلية صباح اليوم الخميس تسجيل 106 إصابات جديدة بالفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" منذ مساء أمس، ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم رصدها في البلاد 18461، بينها 15214 حالة شفاء.

المصدر: RT

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