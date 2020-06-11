تركيا تعلن تعافي 85% من المصابين بفيروس كورونا

أعلنت تركيا، اليوم الخميس، عن تسجيل 987 إصابة و17 وفاة جديدة بفيروس كورونا، مع رصد 1021 حالة شفاء، لتصل حصيلة المتعافين إلى 85%.

وأفاد وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، في إحصائية جديدة، بارتفاع العدد العام للمصابين بعدوى فيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 987 ليصل إلى 174023 حالة.

ويشير هذا الرقم إلى ارتفاع طفيف لحصيلة الإصابات اليومية بالفيروس في تركيا مقارنة مع الإحصائية السابقة، حيث سجلت في البلاد حسب البيانات المنشورة 8 يونيو 989 حالة، وفي 9 يونيو 993، وفي 10 يونيو 922.

Test sayısında 2,5 Milyona ulaştık. Şimdiye kadarki vakaların %85’i iyileşti. Yeni iyileşen vaka sayısıyla yeni tanı konan vaka sayısı birbirine yakın. Virüs gücünü hatalı iyimserlikten alıyor. “Virüsün etkisi azaldı” yanılgısı ile tedbirleri terk etmeyin. https://t.co/RVlhe7786Opic.twitter.com/BCbGbRGpGP — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 11, 2020

وذكر قوجة أن حصيلة المتوفين جراء الفيروس وصلت إلى 4763 شخصا إثر رصد 17 وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، بعد أن كان هذا المؤشر يوم 8 يونيو 19 حالة، وفي 9 يونيو 18، وفي 10 يونيو 17.

وأعلن أن عدد المتعافين من الفيروس وصل إلى 147860 شخصا بعد تسجيل 1021 حالة شفاء جديدة، فيما أشار قوجة إلى أن نسبة المتعافين وصلت إلى مستوى نحو 85%.

وأفاد وزير الصحة التركي بأن الجهات الطبية أجرت أكثر من 2.5 مليون فحص خاص بفيروس كورونا.

المصدر: RT