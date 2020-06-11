ظريف: المحكمة الجنائية الدولية تتعرض لابتزاز من قبل عصابة غير قانونية

وصف وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إجراءات إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بحق المحكمة الجنائية الدولية بـ"الابتزاز من قبل عصابة غير قانونية".

وكتب ظريف، في تغريدة نشرها اليوم الخميس على حسابه في موقع "تويتر"، تعليقا على العقوبات الأمريكية على هذه المنظمة: "تتعرض المحكمة الجنائية الدولية لابتزاز من قبل عصابة غير شرعية تقدم نفسها كدبلوماسيين".

International Criminal COURT now blackmailed by lawless gang posing as diplomats.



What else will it take for the global community to wake up & smell the consequences of appeasing the bully?



And who else should the US terrorize before appeasers realize EVEN they might be next? pic.twitter.com/UuTK62AnQM — Javad Zarif (@JZarif) June 11, 2020

وتابع ظريف متسائلا: "ما الذي سيحتاج إليه المجتمع الدولي فضلا عن ذلك للاستيقاظ والشعور بتداعيات سياسة تهدئة البلطجي؟ ومن يجب أن ترهبه الولايات المتحدة قبل أن يفهم أنصار التهدئة أنهم قد يكونون التالي؟".

وقد وقع الرئيس الأمريكي، في وقت سابق من الخميس، أمرا تنفيذيا يقضي بفرض عقوبات على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية على خلفية تحقيقها في جرائم حرب محتملة ارتكبت في أفغانستان.

المصدر: RT