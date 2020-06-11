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ظريف: المحكمة الجنائية الدولية تتعرض لابتزاز من قبل عصابة غير قانونية

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ظريف: المحكمة الجنائية الدولية تتعرض لابتزاز من قبل عصابة غير قانونية
Reuters DENIS BALIBOUSE
وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف.
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وصف وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إجراءات إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بحق المحكمة الجنائية الدولية بـ"الابتزاز من قبل عصابة غير قانونية".

وكتب ظريف، في تغريدة نشرها اليوم الخميس على حسابه في موقع "تويتر"، تعليقا على العقوبات الأمريكية على هذه المنظمة: "تتعرض المحكمة الجنائية الدولية لابتزاز من قبل عصابة غير شرعية تقدم نفسها كدبلوماسيين".

وتابع ظريف متسائلا: "ما الذي سيحتاج إليه المجتمع الدولي فضلا عن ذلك للاستيقاظ والشعور بتداعيات سياسة تهدئة البلطجي؟ ومن يجب أن ترهبه الولايات المتحدة قبل أن يفهم أنصار التهدئة أنهم قد يكونون التالي؟".

وقد وقع الرئيس الأمريكي، في وقت سابق من الخميس، أمرا تنفيذيا يقضي بفرض عقوبات على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية على خلفية تحقيقها في جرائم حرب محتملة ارتكبت في أفغانستان.

المصدر: RT

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