كينيا.. القبض على 3 رجال شرطة قاموا بجلد امرأة وسحلها خلف دراجة نارية (صورة + فيديو)

قالت إدارة التحقيقات الجنائية في كينيا، الخميس، إن المحققين ألقوا القبض على 3 رجال شرطة بتهمة جلد امرأة وسحلها خلف دراجة نارية وذلك بعد انتشار مقطع مصور للواقعة على الإنترنت.

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وكتبت مديرية الشرطة على "تويتر" يوم الخميس، "ألقى المحققون القبض على ثلاثة من الشرطة الكينية عقب تداول مقطع فيديو تظهر فيه امرأة أثناء جلدها وسحلها بدراجة نارية في منطقة كوريسوي جنوب البلاد".

وظهر التسجيل المصور الذي تضرب فيه الشرطة ميرسي شيرونو (21 عاما) بعد عدة أيام من احتجاجات محدودة في نيروبي على عمليات القتل على أيدي الشرطة خارج إطار القضاء في كينيا وضد الشرطة الأمريكية بسبب وفاة جورج فلويد.

وتلقت الهيئة المستقلة لمراقبة الشرطة، وهي جهة رقابية حكومية مستقلة آلاف الشكاوى منذ تأسيسها في 2011.

وفي الأسبوع الماضي قالت الهيئة إن تحقيقات أولية أظهرت أن الشرطة مسؤولة فيما يبدو عن وفاة 15 شخصا وإصابة 31 منذ 27 مارس الماضي عندما فرضت كينيا حظر تجول ليليا للحد من تفشي مرض "كوفيد-19".

THREE @PoliceKE officers were yesterday arrested by @DCI_Kenya Detectives following circulation of a video depicting a woman being whipped & dragged on a motorbike in Kuresoi South Sub-County.



The suspects are in lawful custody helping with further investigations into the matter pic.twitter.com/yx4eXA8a9D — DCI KENYA (@DCI_Kenya) June 11, 2020

المصدر: رويترز