وزير خارجية الإمارات يبحث مع نظيره اليوناني ليبيا و"التدخلات التركية"

أجرى وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد آل نهيان يوم الخميس اتصالا مرئيا مع نظيره اليوناني نيكوس دندياس، تطرقا خلاله إلى الملف الليبي و"التدخلات التركية" في منطقة البحر المتوسط.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام" بأن الوزيرين بحثا "علاقات الصداقة والتعاون المشترك" بين الدولتين و"وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها ليبيا والتدخلات التركية في منطقة البحر الأبيض المتوسط".

ولفتت الوكالة الإماراتية إلى أن الجانبين أكدا على "العلاقات المتميزة" بين أبوظبي وأثينا، مع التأكيد على أنها "تستند إلى إرادة سياسية قوية وقاعدة صلبة من المصالح المشتركة والحرص المستمر على تعزيزها وتطويرها بما يعود بالخير على شعبي البلدين الصديقين".

وتناول الحديث على وجه الخصوص اتفاقية ترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط التي تم توقيعها بين اليونان وإيطاليا، حيث قال وزير الخارجية الإماراتي إن أثينا وروما "أظهرتا التزامهما بمناقشة وحل القضايا البحرية بشكل بناء"، واصفا الاتفاقية المبرمة بأنها "خطوة مهمة للحد من أنشطة تهريب البشر والإتجار بهم والهجرة غير الشرعية" في شرق المتوسط.

المصدر: وام