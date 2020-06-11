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صندوق النقد الدولي: نحو 100 مليون شخص تحت خط الفقر بسبب كوفيد-19

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صندوق النقد الدولي: نحو 100 مليون شخص تحت خط الفقر بسبب كوفيد-19
Reuters
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أعلنت رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، اليوم الخميس، أن الأزمة الاقتصادية المتعلقة بكوفيد-19 قد تؤدي إلى وقوع ما يصل إلى 100 مليون شخص في العالم تحت خط الفقر.

وقالت غيورغييفا في بيان: "الحسابات الجديدة تظهر أنه نتيجة [أزمة كوفيد-19] يمكن أن يقع حتى 100 مليون شخص حول العالم في ظروف الفقر المدقع ما يمكن أن يمحو النجاحات المحققة في تقليص الفقر خلال 3 أعوام الأخيرة"​​​.

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وأشارت إلى أن هذه الأزمة تحقق أكبر أضرار لمن كان بالفعل الأكثر ضعفا، مضيفة أن هذه الكارثة يمكن أن تؤدي إلى زيادة كبيرة في التفاوت في الدخل.

وكانت رئيسة صندوق النقد الدولي، قد اعلنت أن أكثر من 100 دولة لجأت إلى الصندوق للحصول على الدعم وسط الانكماش الاقتصادي الناجم عن جائحة فيروس كورونا المستجد.

المصدر: وكالات

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