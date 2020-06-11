فرنسا.. استئناف التحقيقات في تهمة الاغتصاب ضد وزير الحسابات العامة

أمرت محكمة الاستئناف في باريس يوم الثلاثاء باستئناف التحقيقات في تهمة الاغتصاب الواقعة عام 2009 الموجهة ضد وزير الحسابات العامة الحالي جيرالد دارمانين.

وكانت القضية قد أوقفت لعدم وجود ما يثبتها عام 2018، بحسبما أفادت به وكالة فرانس برس يوم الخميس، نقلا عن مصادر متطابقة.

وفي عام 2018، أعاد القضاء الفرنسي فتح تحقيق حول اتهام بالاغتصاب يستهدف وزير الحسابات العامة جيرالد دارمانين بسبب وقائع حصلت في عام 2009، ينفيها الوزير بشكل قاطع.

ويلي هذا القرار رسالة جديدة رفعتها المدعية التي تتهم دارمانين بأنه اغتصبها فيما كانت تطلب المساعدة في قضية قضائية، كما اضاف هذا المصدر، مؤكدا بذلك معلومات نشرتها صحيفة لوموند.

وفي يونيو 2017، رفع الوزير شكوى يتهم فيها المدعية بالافتراء عليه.

وفي 15 يناير 2018، كشف جيرالد دارمانين أنه تعرض في ربيع 2017 لتحقيق أولي إثر رسالة اتهم فيها كما قال "بسوء المعاملة، وتجاوز حدود السلطة وحتى الاغتصاب".

وكان التحقيق قد أغلق أولا في يوليو 2017، لأن صاحبة الشكوى لم تلب استدعاءات المحققين الذين كانوا يرغبون في الاستماع إلى أقوالها، لكن السيدة كما قالت صحيفة "لو موند"، أعادت إطلاق التحقيقات في يناير 2018 من خلال توجيه رسالة جديدة إلى نيابة باريس.

وفي 2009، كان جيرالد دارمانين في السابعة والعشرين من العمر، وكان الوزير الذي سئل في يناير حول ما يشاع عنه بأنه "صياد نساء ماهر"، اعترف بأنه "يمكن أن يتصرف بخفة"، وأن يكون قد "بعث برسائل اس.ام.اس ثقيلة نوعا ما".

جدير بالذكر أن وزير الحسابات العامة نفى في مقابلة مع إذاعة "فرانس أنفو" في 15 يناير، الأمر جملة وتفصيلا، وقال إن الاتهامات ملفقة.

المصدر: "فرانس برس"