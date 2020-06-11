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الخارجية الروسية: لافروف وظريف يلتقيان في 16 يونيو في موسكو

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الخارجية الروسية: لافروف وظريف يلتقيان في 16 يونيو في موسكو
AFP
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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن وزير الخارجية، سيرغي لافروف، سيلتقي نظيره الإيراني، محمد جواد ظريف، في موسكو في الـ16 من يونيو الجاري.

وقالت زاخاروفا في إحاطة إعلامية: "يجري العمل على إعداد زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى روسيا في السادس عشر من شهر يونيو​​​. من المقرر عقد مباحثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف".

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وأشارت زاخاروفا، إلى أن وزارة الخارجية سوف توفر معلومات مفصلة بشأن المحادثات المرتقبة بعد أن يتم الاتفاق على كل ترتيبات الزيارة.

يذكر أن وزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا، قد بحثوا في اجتماع ثلاثي "روسي-تركي-إيراني" في أبريل الماضي، الشأن السوري، وسبل مكافحة جائحة كورونا، وجاء ذلك خلال اجتماع وزراء الخارجية السابع حول مسار أستانا المتعلق بسوريا، الذي ضم كل من الوزير التركي مولود تشاووش أوغلو، والوزير الروسي سيرغي لافروف، والوزير الإيراني محمد جواد ظريف، عبر الفيديو.

المصدر: وكالات 

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