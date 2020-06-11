الصين تدين تحليق طائرة عسكرية أمريكية فوق تايوان

انتقدت تشو فنغ ليان، المتحدثة باسم البر الرئيسي الصيني، تحليق طائرة عسكرية أمريكية فوق تايوان في وقت سابق من هذا الأسبوع، واصفة هذا العمل بأنه "غير قانوني واستفزاز خطير".

وقالت تشو، اليوم الخميس، إن هذا التحليق يقوض سيادة الصين وأمنها ومصالحها التنموية وينتهك القانون الدولي والمبادئ الأساسية التي توجه العلاقات الدولية.

وأضافت: "نحن نستنكر هذا العمل ونعارضه بشدة".

كما دانت تشو ما قالت إنه "تواطؤ" من "الحزب الديمقراطي التقدمي" في تايوان مع قوى خارجية، وأعربت عن إصرار البر الصيني الرئيسي "ورغبته وقدرته على حماية سيادة الوطن وأمنه ومصالحه التنموية بحزم".

وحذرت تشو سلطة "الحزب الديمقراطي التقدمي" الحاكم في تايوان من إساءة تقدير الوضع وحثتها على التوقف عن الأفعال الخاطئة على الفور.

وذكرت وسائل إعلام أن طائرة عسكرية أمريكية من طراز "سي-40 إيه" حلقت فوق تايوان يوم الثلاثاء.

المصدر: "شينخوا"