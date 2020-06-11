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موسكو: تقليص الوجود العسكري الأمريكي في ألمانيا قد يخفف من حدة التوتر في أوروبا

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موسكو: تقليص الوجود العسكري الأمريكي في ألمانيا قد يخفف من حدة التوتر في أوروبا
Sputnik وزارة الخارجية الروسية
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا
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أعربت وزارة الخارجية الروسية عن اعتقادها بأن تقليص تعداد القوات الأمريكية المنتشرة في ألمانيا من شأنه أن يخفف من حدة التوتر العسكري السياسي في أوروبا.

وفي موجز صحفي يومي، اليوم الخميس، علقت المتحدثة باسم الوزارة، ماريا زاخاروفا، على إعلان واشنطن عن خططها لتقليص الوجود العسكري الأمريكي في ألمانيا، قائلة: "من جانبنا، سنرحب بأي خطوات متخذة من قبل واشنطن للتقليص الفعلي لوجودها العسكري في أوروبا. لا شك في أن خطوات كهذه من شأنها أن تسهم في إبعاد خطر المواجهة المحتملة وتخفيض حدة التوتر العسكري السياسي في المنطقة الأوروبية الأطلسية".

وذكرت زاخاروفا بأن موسكو أعلنت مرارا أن بقاء انتشار قوات أمريكية كبيرة في ألمانيا بعد إعادة وحدة هذا البلد في العام 1990 يعد من مخلفات حقبة "الحرب الباردة".

المصدر: تاس

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