واشنطن تعرب عن خيبة أملها لإدانة موظف بقنصليتها في تركيا

أعربت سفارة الولايات المتحدة في أنقرة اليوم الخميس، عن "خيبة أمل بالغة" من الحكم الصادر بحق الموظف بقنصليتها في اسطنبول متين طوبوز بعد اتهامه بمساعدة منظمة إرهابية.

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وقالت السفارة إن المسؤولين الأمريكيين تابعوا جميع جلسات المحاكمة ولم يروا أي دليل ذي مصداقية يدعم الإدانة، معربة عن الأمل في "إلغائها سريعا".

وكانت وكالة الأناضول للأنباء قد ذكرت أن محكمة تركية قضت اليوم الخميس بسجن توبوز ثمانية أعوام وتسعة أشهر بتهمة مساعدة منظمة إرهابية.

وتعد قضية طوبوز من مصادر التوتر الرئيسة بين أنقرة وواشنطن.

وقال مراسلنا في أنقرة إن طوبوز متهم بالتعاون مع جماعة فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بمحاولة الانقلاب الفاشلة في العام 2016.

المصدر: RT + رويترز