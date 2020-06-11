الكرملين يعلق على دعوات الجمهوريين في الكونغرس الأمريكي إلى فرض عقوبات جديدة ضد روسيا

علق المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، على اقتراح الجمهوريين في الكونغرس الأمريكي لفرض عقوبات جديدة ضد روسيا، قائلا إن مثل هذا السلوك لن يؤدي إلى تحسين العلاقات بين البلدين.

وقال المتحدث باسم الكرملين في تصريح صحفي، اليوم الخميس، إن "هذا بالطبع لا يساهم في تطبيع العلاقات الثنائية"، مضيفا: "نأمل أن تبقى هذه الخطط على مستوى التصريحات وأن لا تتحقق بأي شكل من الأشكال".

وأوضح بيسكوف: "بشكل عام، مع تطور الحملة الانتخابية في الولايات المتحدة، تقليديا تصبح بلادنا والعلاقات الثنائية الأمريكية - الروسية أضحية مقدسة، التي يجب تقديمها إذا كنت ترغب في تحقيق بعض النجاح في الشؤون الانتخابية (الأمريكية)".

تجدر الإشارة إلى أن الكرملين صرح في وقت سابق بأن العلاقات الروسية - الأمريكية تتم التضحية بها خدمةً لاهتمامات ومصالح بعض القوى السياسية الداخلية في الولايات المتحدة.

المصدر: تاس