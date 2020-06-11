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إسبانيا.. الحرس المدني يعلن نهاية عملية البحث عن تمساح أثار فزع السكان

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إسبانيا.. الحرس المدني يعلن نهاية عملية البحث عن تمساح أثار فزع السكان
Reuters Juan Carlos Ulate
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أعلن الحرس المدني في مقاطعة بلد الوليد في شمال غرب إسبانيا نهاية عملية البحث عن التمساح، التي بدأت بعد معلومات تحدثت عن رصده في المنطقة.

وبدأ الحرس المدني عملية البحث عن التمساح بعد أنباء تحدثت عن رصد تمساح في منطقة بلدية سيمانكا (مقاطعة بلد الوليد) في نهاية الأسبوع الماضي.

وقال علماء الأحياء، بعد تحليل آثار متبقية، إن الحيوان المفترس ينتمي إلى أنواع التماسيح النيلية، وهي واحدة من أخطر الحيوانات على الإنسان، وقدر طوله بمتر ونصف إلى ثلاثة أمتار، ووزنه 250 كيلوغراما.

وبعد عدة أيام من المحاولات غير الناجحة للكشف عن التمساح والقبض عليه، غير الخبراء رأيهم ورجحوا أن تكون الآثار التي بنوا عليها تحليلاتهم تعود لحيوان ثعلب الماء.

المصدر: نوفوستي

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