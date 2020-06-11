 
مباشر
عاجل
إيطاليا تسجل 53 وفاة جديدة بفيروس كورونا مقابل 71 أمس الأربعاء

اليونيسكو: 10% من متاحف العالم قد لاتفتح أبوابها للأبد بسبب كورونا

أخبار العالم

اليونيسكو: 10% من متاحف العالم قد لاتفتح أبوابها للأبد بسبب كورونا
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o2u7

قالت اليونيسكو إن إجراءات العزل العام بسبب فيروس كورونا أضرت بشدة بالمتاحف في العالم وإن أكثر من 10% منها قد لا تفتح أبوابها للأبد، في حين سيتعين على أخرى وقف تنفيذ مشاريع جديدة.

وأظهر مسح شمل نحو 1600 متف في 107 دول أجراه المجلس الدولي للمتاحف التابع لليونيسكو( منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة)، أن جميع متاحف العالم تقريبا أغلقت بسبب جائحة كورونا.

ويخشى قطاع المتاحف الخاصة من العديد من عمليات إشهار الإفلاس في الأشهر المقبلة.

ويظهر المسح أن أكثر من ربع المتاحف في إفريقيا وآسيا والدول العربية، يخشى أن يغلق أبوابه للأبد.

من جهته قال إيرنستو أوتون راميرز، مساعد مدير عام اليونيسكو: "فقدان متحف واحد أو مركز ثقافي واحد أو مسرح واحد سيؤثر على التنوع" الثقافي.

وأضاف أن العديد من المتاحف الكبرى، ومنها برادو في مدريد، تحصل على أكثر من 70 بالمئة من دخلها من تذاكر تباع للسياح، وسيؤثر الإغلاق المستمر منذ شهور بسبب الجائحة على تمويلها لسنوات.

وتابع المسؤول الأممي أن الكثير من الدول النامية والدول الخارجة من صراعات ستشهد انتكاسات لسنوات فيما تحقق من تقدم، وأشار تحديدا إلى الصومال ودول إفريقية أخرى تساعد منظمة اليونيسكو السلطات المحلية فيها على إقامة المتاحف.

وتوقفت عدة مشروعات جديدة للمتاحف في الفلبين وإندونيسيا والجبل الأسود والعراق وغيرها.

وقال راميرز: "سيتطلب الأمر وقتا لاستعادة التقدم الذي أحرز على مدى العشرين عاما الماضية".

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا