القضاء التركي يسجن موظفا في القنصلية الأمريكية لـ9 سنوات بتهمة "مساعدة تنظيم إرهابي"

أصدرت محكمة تركية اليوم الخميس حكما بالسجن لمدة ثماني سنوات وتسعة أشهر بحق موظف القنصلية الأمريكية في اسطنبول، متين طوبوز، بتهمة "مساعدة تنظيم إرهابي مسلح".

ووجهت إلى طوبوز المحتجز لدى السلطات التركية منذ عام 2017 تهمة الانتماء إلى منظمة الداعية التركي المعارض المقيم في الولايات المتحدة، فتح الله غولن، الذي تعتبره أنقرة العقل المدبر لمحاولة الانتقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا منتصف يوليو 2016.

وقرر مدعون أتراك في مارس الماضي تبرئة هذا المترجم السابق في القنصلية الأمريكية من تهم التجسس ومحاولة الإطاحة بالحكومة.

وتعد قضية طوبوز من مصادر التوتر الرئيسة بين أنقرة وواشنطن.

المصدر: الأناضول + رويترز