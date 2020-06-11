المفوضية الأوروبية تنصح بالرفع التدريجي للقيود على السفر بعد يونيو

نصحت المفوضية الأوروبية دول الاتحاد الأوروبي، البدء بالرفع التدريجي للقيود المفروضة على الدخول إلى الاتحاد الأوروبي بعد 30 يونيو والتي تم فرضها لمواجهة انتشار جائحة كورونا المستجد.

وجاء في بيان المفوضية: "توصي المفوضية الأوروبية برفع قيود السفر جزئيا وتدريجيا في الاتحاد الأوروبي بعد 30 يونيو، بناء على نهج منسق مشترك"​​​.

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وأضافت المفوضية في بيانها: "وتوصي المفوضية الأوروبية بأن تقوم الدول الأعضاء في منطقة الشنغن والدول المرتبطة بمنطقة شنغن بإزالة ضوابط الحدود الداخلية بحلول 15 يونيو 2020 وتمديد القيود المؤقتة على الرحلات غير الضرورية إلى الاتحاد الأوروبي حتى 30 يونيو 2020".

يذكر أن العديد من البلدان الأوروبية بدأت في تخفيف القيود المفروضة على السفر داخل بلدان الاتحاد الأوروبي منذ مطلع يونيو الجاري، والمفروضة منذ نحو ثلاثة أشهر لمواجهة تفشي انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

المصدر: وكالات