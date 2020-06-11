تركيا تستأنف بعض الرحلات الدولية لفئات محددة

استأنفت الخطوط الجوية التركية وشركة الطيران منخفض التكلفة "أناضول جيت" التابعة لها بعض الرحلات الدولية إلى ألمانيا وبريطانيا وهولندا.

وقال المتحدث باسم شركة الطيران الوطنية، إن الرحلات المتجهة إلى خارج البلاد لن تقل سوى من يحملون جوازات سفر الاتحاد الأوروبي أو تصاريح إقامة أو تأشيرات دخول محددة.

إقرأ المزيد

وأضاف: "أقلعت رحلة من اسطنبول إلى لندن وأخرى من اسطنبول إلى دوسلدورف (ألمانيا) هذا الصباح تقلان مواطني الاتحاد الأوروبي أو حاملي تصاريح إقامة به".

واستأنفت شركة طيران "صن إكسبرس"، وهي مشروع مشترك بين الخطوط الجوية التركية ولوفتهانزا، رحلاتها أيضا إلى ألمانيا وسويسرا.

وقالت إن الرحلات متاحة فقط للأتراك الذين يحملون تصاريح إقامة أو تصاريح عمل أو جوازات سفر خاصة للم الشمل مع أسرهم، بالإضافة إلى مواطني الاتحاد الأوروبي.

وقالت شركة بيغاسوس للطيران منخفض التكلفة إنها ستستأنف رحلاتها من وإلى وجهات معينة في ألمانيا يوم السبت.

المصدر: وكالات