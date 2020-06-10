رئيس لجنة بمجلس النواب الأمريكي يمهل إسبر حتى 11 يونيو لتقديم إفادته

أعرب رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي آدم سميث، عن خيبة أمله إزاء عدم إدلاء وزير الدفاع مارك إسبر بإفادته بشأن نشر القوات في واشنطن، وأمهله حتى 11 يونيو.

وفي رسالته، انتقد رئيس اللجنة وزير الدفاع لعدم إجابته عن الطلب الخطي الموجه إليه في 3 يونيو بشأن مثوله ورئيس الأركان مارك ميلي أمام اللجنة لتقديم الإفادة.

وقال سميث، إنه يدرك أن البيت الأبيص قد يكون منع إسبر من الإدلاء بالإفادة في "عرقلة لأداء الكونغرس لواجباته الدستورية"، وأمهل الوزير حتى 11 يونيو الجاري ليظهر أمام النواب.

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يذكر أن سميث طالب وزير الدفاع ورئيس الأركان بتقديم الإفادة أمام لجنة شؤون القوات المسلحة حول نشر قوات الحرس الوطني في واشنطن على خلفية الاحتجاجات ضد عنف الشرطة والعنصرية إثر مقتل جورج فلويد على يد الشرطة في ولاية مينيسوتا.

ولم يمثل إسبر وميلي أمام اللجنة حتى الآن، وتعرضا للانتقادات من قبل المشرعين الديمقراطيين، بينما قال البنتاغون يوم السبت 6 يونيو، إن المسؤولين لم يرفضا المثول أمام اللجنة، وأن هذا الموضوع لا يزال قيد البحث بين الوزارة والمشرعين.

المصدر: RT