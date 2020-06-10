باريس: إنشاء الصندوق الأوروبي للدفاع "ثورة حقيقية"

اعتبرت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي، أن إنشاء صندوق الاتحاد الأوروبي للدفاع، "ثورة حقيقية"، مؤكدة السعي لزيادة تمويله.

وقالت الوزيرة الفرنسية خلال جلسة البرلمان الأربعاء، إن "إنشاء صندوق الدفاع الأوروبي هو تغير كبير للنموذج المعهود، وهذه ثورة حقيقية، ولأول مرة سيتم تخصيص أموال أوروبية لتطوير قاعدة صناعية وتكنولوجية للدفاع الأوروبي".

وأضافت: "صحيح أن الميزانية المخصصة ليست كافية لكننا نعمل على زيادتها. وعلمتنا أزمة كوفيد-19 أننا بحاجة إلى سيادة أوروبية أكبر وإلى شعور أوروبي أكبر".

يذكر أن الاتحاد الأوروبي اتفق على إنشاء صندوق أوروبي مشترك للدفاع العام الماضي، لكن مسألة تمويل الصندوق، الذي بادرت إلى تأسيسه ألمانيا وفرنسا، أثارت خلافات داخل الاتحاد.

واقترحت المفوضية الأوروبية في أواخر أغسطس الماضي تخصيص 8 مليارات يورو لتمويل الصندوق في إطار الميزانية للسنوات السبع بين 2021 و2028، فيما كان المبلغ المقترح أصلا 13 مليار يورو.

وأعلن الاتحاد الأوروبي أن تأسيس الصندوق يهدف إلى تطوير القدرات الدفاعية للاتحاد والصناعات العسكرية له وتمويل الصفقات في مجال الدفاع.

المصدر: RT