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ترامب يكشف عن أول الولايات التي سيستأنف فيها تجمعاته الانتخابية

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ترامب يكشف عن أول الولايات التي سيستأنف فيها تجمعاته الانتخابية
Reuters
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيعقد أول تجمعاته الانتخابية في حقبة الجائحة هذا الشهر في 4 ولايات، هي أوكلاهوما وفلوريدا وأريزونا ونورث كارولينا، وذلك بعد تعليقها منذ مارس.

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ولم يكشف ترامب عن مواعيد وأماكن التجمعات.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن مسؤولين من اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري الذي يمنتمي إليه ترامب، قد زاروا عدة مدن في الولايات الأربع خلال الأسبوع الماضي، تمهيدا لإعادة إطلاق التجمعات ضمن حملته الانتخابية.

وأمس الثلاثاء، أعلنت حملة ترامب للسباق الرئاسي 2020 عن نيته استئناف التجمعات، وذلك وسط تراجع شعبية الرئيس الأمريكي في استطلاعات الناخبين.

المصدر: RT + وسائل إعلام أمريكية 

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