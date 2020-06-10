"رويترز": إصابات كورونا في الولايات المتحدة تتخطى المليونين

أشارت وكالة "رويترز" في إحصاء نشرته اليوم الأربعاء، إلى أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوزت مليوني حالة، ووفياته 112 ألفا.

وأضافت "رويترز" أن المعدلات اليومية للإصابات في البلاد تشهد ارتفاعا نسبيا بعد خمسة أسابيع من التراجع، وعزت ذلك إلى عدد من الأسباب، أحدها توسيع نطاق الاختبارات للكشف عن الفيروس في الفترة الأخيرة حيث بلغ عدد الاختبارات المعمولة في يوم واحد مستوى قياسيا في 5 يونيو بـ545690 اخبارا.

ورجحت أن وراء ارتفاع الإصابات، استئناف بعض الأنشطة التجارية والترفيهية وسط مضي جميع ولايات البلاد في رفع قيود الإغلاق العام المعلن لمكافحة جائحة كورونا.

وتوقعت الوكالة ارتفاعا جديدا لمعدل الإصابات اليومية في الأسابيع المقبلة، نتيجة الاحتجاجات الحاشدة التي اندلعت في الولايات المتحدة إثر مقتل جورج فلويد على يد شرطة مدينة مينيابوليس في 25 مايو الماضي.

وفي يونيو كان متوسط أعداد الإصابات الجديدة المسجلة في يوم واحد عند قرابة 21 ألف حالة مقابل 30 ألفا في أبريل و23 ألفا في مايو، وفقا لإحصاءات "رويترز".

يذكر أن الولايات المتحدة قد تخطت عتبة المليون إصابة بحلول 28 أبريل الماضي.

المصدر: رويترز