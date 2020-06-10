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كونتي يخضع للاستجواب في تعامل حكومته مع جائحة كورونا

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كونتي يخضع للاستجواب في تعامل حكومته مع جائحة كورونا
Reuters REMO CASILLI
رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي
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أكد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، أنه سيخضع للاستجواب من قبل النيابة العامة بشأن التعامل مع أزمة كورونا في مدينة بيرغامو شمال إيطاليا، التي أصبحت إحدى المدن الأكثر تضررا.

وقال كونتي للصحفيين في روما اليوم الأربعاء: "لست قلقا على الإطلاق".

وأضاف: "سنتحدث يوم الجمعة وسأقدم جميع الحقائق التي أعرفها"، مشيرا إلى أنه ليست هناك أي تحقيقات معه.

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يذكر أن السلطات القضائية الإيطالية تحقق في أسباب عدم فرض الإغلاق في الوقت المناسب على مناطق شمال إيطاليا التي شهدت أشد موجة لانتشار فيروس كورونا.

وفي إطار التحقيقات تم استجواب محافظ إقليم لومبارديا الشمالي، وكبير مسؤولي الصحة في الإقليم.

وجدير بالذكر أن إيطاليا إحدى الدول الأكثر تضررا جراء فيروس كورونا، حيث تم تسجيل نحو 236 ألف إصابة بالفيروس وأكثر من 34 ألف وفاة.

المصدر: رويترز

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