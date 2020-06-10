بوتين وأردوغان يبحثان هاتفيا المستجدات الإقليمية وفي مقدمتها الأوضاع في ليبيا وإدلب السورية

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان عبر الهاتف اليوم، مستجدات الأوضع في المنطقة وفي مقدمتها التطورات الأخيرة على مساري ليبيا وسوريا.

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وجاء في بيان صدر عن الرئاسة التركية: "خلال المحادثات الهاتفية التي جرت اليوم، ناقش أردوغان وبوتين الوضع في ليبيا وإدلب، وكذلك القضايا الإقليمية. وتطرق الرئيسان إلى مكافحة فيروس كورونا والخطوات التي يمكن اتخاذها في فترة ما بعد الجائحة".

كما بحث الجانبان العلاقات الثنائية بين روسيا وتركيا.

وأمس الثلاثاء، عبر الرئيس الروسي والمستشارة الألمانية خلال اتصال هاتفي جرى بينهما، عن قلقهما إزاء تصاعد الأعمال القتالية في ليبيا، وأكدا ضرورة وقف إطلاق النار في هذا البلد بأسرع وقت وإطلاق المفاوضات الليبية تحت رعاية أممية.

ورحب الرئيس الروسي بجهود الوساطة المصرية للتسوية الليبية.

المصدر: وكالات