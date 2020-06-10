الخبير الأمريكي فاوتشي: هكذا نمنع الموجة الثانية من كورونا!

قال مدير المعهد الوطني الأمريكي لأمراض الحساسية والأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي، إن منع موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد خلال الشتاء القادم ممكن إذا توفرت بعض الشروط.

وأضاف فاوتشي، الخبير الصحي الأمريكي، الإيطالي الأصل، وعضو اللجنة العلمية لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمكافحة الوباء، في مقابلة مع صحيفة "لا ستامبا" الإيطالية أن منع موجة جديدة لكورونا يحتاج إلى "موظفين واختبارات وموارد لتحديد الحالات وعزلها وتتبع الاتصالات"، مشيرا إلى أن تسجيل إصابات مستقبلية بالفيروس أمر "لا مفر منه".

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وحول موعد عودة حياة الناس إلى طبيعتها اعتبر فاوتشي أنه "من الصعب" التكهن بذلك، ولا بزمان انتهاء أزمة كورونا المستجد على المستوى العالمي، مضيفا "ليس هذا الشتاء. فالحل الحقيقي هو اللقاح، ولذلك لن تعود الحياة إلى طبيعتها قبل عام على الأقل".

المصدر : وكالة "آكي" الإيطالية