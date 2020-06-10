شقيق جورج فلويد يستعد للتحدث أمام الكونغرس الأمريكي حول إصلاح الشرطة

يتوقع أن يقدم أحد أشقاء جورج فلويد الذي قتل على يد الشرطة، شهادته أمام الكونغرس الأمريكي خلال أول جلسة استماع له لبحث الدوافع الاجتماعية والسياسية للاحتجاجات الأخيرة ضد العنصرية.

وقال جيرولد نادلر رئيس اللجنة القضائية في وقت سابق هذا الأسبوع: "الحقيقة السافرة هي أنه علاوة على أن كل واقعة استخدام مفرط للقوة تصدرت عناوين الصحف هناك وقائع أخرى لم نسمعها.. هذه مشكلة ممنهجة تتطلب حلا شاملا".

وتستعد اللجنة القضائية لعرض مجموعة تشريعات تهدف إلى مكافحة عنف الشرطة وعنصريتها في جلسة موسعة للكونغرس تعقد في الرابع من يوليو القادم، ومن المتوقع أن تعقد جلسات أخرى الأسبوع المقبل لإعداد مشروع قانون بخصوص الموضوع للتصويت عليه في الكونغرس.

وأثارت وفاة جورج فلويد يوم 25 مايو الماضي خنقا بعد أن جثم شرطي بركبته على رقبته لمدة نحو تسع دقائق، الغضب في الشوارع الأمريكية ودعوات جديدة لإصلاح الشرطة.

المصدر: رويترز