 
مباشر
عاجل
الكرملين: بوتين يؤكد لأردوغان أهمية وقف إطلاق النار في ليبيا واستئناف الحوار بين الأطراف الليبية

شقيق جورج فلويد يستعد للتحدث أمام الكونغرس الأمريكي حول إصلاح الشرطة

أخبار العالم

شقيق جورج فلويد يستعد للتحدث أمام الكونغرس الأمريكي حول إصلاح الشرطة
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o2ju

يتوقع أن يقدم أحد أشقاء جورج فلويد الذي قتل على يد الشرطة، شهادته أمام الكونغرس الأمريكي خلال أول جلسة استماع له لبحث الدوافع الاجتماعية والسياسية للاحتجاجات الأخيرة ضد العنصرية.

وقال جيرولد نادلر رئيس اللجنة القضائية في وقت سابق هذا الأسبوع: "الحقيقة السافرة هي أنه علاوة على أن كل واقعة استخدام مفرط للقوة تصدرت عناوين الصحف هناك وقائع أخرى لم نسمعها.. هذه مشكلة ممنهجة تتطلب حلا شاملا".

وتستعد اللجنة القضائية لعرض مجموعة تشريعات تهدف إلى مكافحة عنف الشرطة وعنصريتها في جلسة موسعة للكونغرس تعقد في الرابع من يوليو القادم، ومن المتوقع أن تعقد جلسات أخرى الأسبوع المقبل لإعداد مشروع قانون بخصوص الموضوع للتصويت عليه في الكونغرس.

وأثارت وفاة جورج فلويد يوم 25 مايو الماضي خنقا بعد أن جثم شرطي بركبته على رقبته لمدة نحو تسع دقائق، الغضب في الشوارع الأمريكية ودعوات جديدة لإصلاح الشرطة.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا