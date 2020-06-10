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بوريل: أوروبا لا تريد الانخراط بحرب باردة مع الصين

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بوريل: أوروبا لا تريد الانخراط بحرب باردة مع الصين
Reuters JOHANNA GERON
الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل
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 أكد مفوض الأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي لا يريد حربا باردة مع الصين.

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 وأشار بوريل خلال مؤتمر صحفي مع نائبة رئيسة المفوضية فيرا يوروفا، إلى أن الاتحاد يستخدم الوسائل الدبلوماسية والحوار مع الصين لتسوية القضايا الخلافية، مشددا على أن انتقاد السلطات في بكين لا يعني بأي حالة من الأحوال الانخراط بحرب باردة مع بكين، وقال: "لقد طمأنا المسؤولين الصينيين بذلك".

من جهة أخرى، أكد بوريل أن الاتحاد على علم بقيام بكين بزيادة قدراتها العسكرية في بحر الصين، وهو ما يتعارض مع تصريحات المسؤولين الصينيين الذين يؤكدون عدم نية بلادهم الانخراط في صراعات مسلحة.

وقال: "لا نهاجم الصين ولسنا ضدها، فقط نتحاور مع مسؤوليها"، معتبرا  أن الحوار الاستراتيجي بين بروكسل وبكين، والذي عقد جلسته العاشرة أمس خير دليل على ذلك.

المصدر: آكي + شينخوا

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