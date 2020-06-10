أعرق مساجد بكين يستأنف أنشطته الدينية بعد تلاشي الوباء

استأنف مسجد نيوجيه العريق في العاصمة الصينية بكين أنشطته الدينية المختلفة اعتبارا من اليوم الأربعاء، بعد تلاشي وباء فيروس كورونا المستجد في الصين، وفقا لبيان أصدره المسجد يوم أمس.

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وقال البيان إنه في الوقت الحاضر، تم استئناف الأنشطة الدينية في المسجد فقط. ويتوجب الحجز المسبق أو تسجيل المعلومات الشخصية في المسجد قبل الدخول لأداء الصلاة كل يوم.

يذكر أن مسجد نيوجيه يعد من أقدم المساجد في شمالي الصين، حيث تم بناؤه عام 996 خلال عهد أسرة لياو الإمبراطورية، ويجمع بين العناصر المعمارية للقصور الصينية القديمة وطرز المساجد العربية.

وبعد تأسيس جمهورية الصين الشعبية، قامت الحكومة الشيوعية بترميم المسجد عدة مرات.

المصدر: "شينخوا"