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مقاتلات أمريكية ترافق قاذفات "تو- 95 إم إس" الروسية فوق المحيط الهادئ

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مقاتلات أمريكية ترافق قاذفات
Sputnik
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انطلقت مقاتلات تابعة لسلاح الجو الأمريكي من طراز F-22 ، لمرافقة قاذفات روسية حاملة للصواريخ من طراز "تو- 95 إم إس"، عند تنفيذها لتحليق دوري فوق المياه المحايدة.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن تحليق القاذفات الروسية الأربعن كان ضمن الخطة وجرى فوق المياه الدولية لبحار تشوكشي وبيرينغ وأوخوتسكي، وكذلك الجزء الشمالي من المحيط الهادئ.

وأضافت: "اقلعت القاذفات الروسية، من مطارات عسكرية في منطقة تشوكوتكا ومقاطعة آمور. وفي بعض مراحل الرحلة، قامت مقاتلات أمريكية بمرافقة الطائرات الروسية".

واستمر تحليق القاذفات الروسية، 11 ساعة متواصلة.

المصدر: نوفوستي

 

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