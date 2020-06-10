وزارة الوحدة تقاضي منظمتين ترسلان منشورات دعائية الى الشمال

تنوي وزارة الوحدة الكورية الجنوبية توجيه اتهام ضد مجموعتين مدنيتين للمنشقين الشماليين بسبب انتهاك قانون التبادل والتعاون بين الكوريتين.

وتقوم مجموعتا "مقاتلون من أجل كوريا الشمالية الحرة"، و"كونسيم" بإرسال منشورات مناهضة للنظام الكوري الشمالي، وقوارير بلاستيكية تحتوي على الأرز وكمامات الوجه، عبر الحدود إلى كوريا الشمالية.

وقالت الوزارة إن هذه الإجراءات جاءت نتيجة انتهاك قانون التبادل والتعاون بين الكوريتين مما ينتهك الاتفاق بين زعيمي الكوريتين، ويصعد حدة التوتر ويشكل خطرا على أرواح وسلامة السكان في المناطق الحدودية.

وبموجب البند الـ13 في قانون التبادل والتعاون بين الكوريتين، يجب الحصول على موافقة وزير الوحدة على إرسال المواد إلى كوريا الشمالية.

لكن الحكومة الكورية الجنوبية لم تطرح هذه القضية في الماضي، مما قد يثير جدلا فيما يتعلق بهذه الإجراءات.

يشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي بعد أن حذرت الشقيقة الصغرى للزعيم الكوري الشمالي كيم يو-جونغ، النائب الأول للجنة المركزية لحزب العمال في يوم 4 يونيو في بيانها من اتخاذ سلسلة إجراءات مثل إغلاق مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين أو إلغاء الاتفاق العسكري بينهما، إذا لم تتخذ كوريا الجنوبية إجراءات مناسبة، وقطعت كوريا الشمالية جميع قنوات الاتصال بين الكوريتين بما فيها الخط الساخن بين زعيمي الكوريتين منذ اليوم السابق.

وسبق أن أرسلت مجموعة "مقاتلون من أجل كوريا الشمالية الحرة" في يوم 31 مايو، بالونات تشمل منشورات وكتيبات وأوراق نقدية من فئة دولار واحد وغيرها إلى كوريا الشمالية.

وحاولت المجموعتان إرسال القوارير البلاستيكية التي تشمل الأرز، في قرية في بلدة كانغ هوا بإقليم كيونغكي بالقرب من الحدود، في يوم 8 يونيو، غير أنهما فشلتا في ذلك بسبب احتجاج سكان المنطقة.

المصدر: يونهاب